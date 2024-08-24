Почетный гражданин Московской области Николай Доморацкий отмечает 77-летие

Он родился 24 августа 1947 года в городе Советск Калининградской области. В 1966 г. после окончания Могилевского машиностроительного техникума Доморацкий поступил в Калининградское высшее военно-инженерное училище. Службу на должностях командира взвода проходил в Забайкальском военном округе на станции Даурия. После окончания академии командовал батальоном, полком в Московском военном округе.

В дальнейшем проходил службу на ответственных должностях в системе Гражданской Обороны страны. В 1986–87 гг. участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С 1992 г. после увольнения из рядов Вооруженных Сил работал заместителем генерального директора ОАО «Забайкалзолото», советником КБ «Ланта-Банк», заместителем гендиректора ФГУП «Росювелирторг».

С 2002 г. — в системе подготовки сборных команд России. Занимал должности заместителя начальника экономического управления Госкомспорта РФ, заместителя директора ГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд» Госкомспорта РФ. Решал вопросы, связанные с реконструкцией основных спортивных баз олимпийской подготовки, обеспечения спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой сборных команд России.

С 2003 г. — директор ФГУП «Учебно-тренировочный центр „Новогорск“. Коллектив центра под руководством Доморацкого выполняет задачу обеспечения необходимых условий для подготовки сборных команд России к международным соревнованиям самого высокого уровня. В настоящее время здесь проходят подготовку сборные команды России по 32 видам спорта.

По итогам проведения учебно-тренировочных сборов в 2004–2022 гг. от спортивных команд страны и зарубежных команд, проводивших подготовку к соревнованиям, имеются только положительные отзывы.

Николай Сидорович вносит большой вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию населения, поддерживает спортивно-массовые мероприятия города Химки Московской области, работает в тесном взаимодействии с Советом Ветеранов микрорайона Новогорск, оказывая неоценимую постоянную шефскую помощь и социальную поддержку нуждающимся участникам Великой Отечественной войны и ветеранам Вооруженных Сил.

Доморацкий награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени (1981), орденом «Знак Почета» (1988), Почетной грамотой Президента Российской Федерации, (2005), орденом Дружбы (2008), знаком Губернатора Московской области «Благодарю» (2009), знаком Губернатора Московской области «За полезное» (2012), медалью Николая Озерова (2012), знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени (2017), знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2017), орденом Почета (2019), медалью Петра Лесгафта (2022), является почетным гражданином городского округа Химки (2017).

Постановлением Губернатора Московской области от 19.09.2022 № 303-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».