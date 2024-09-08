Почетные доноры России голосуют на выборах в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде продолжается третий заключительный день голосования. На выборах депутатов в местный Совет голосует молодежь и люди старшего поколения. Так, исполнить свой гражданский долг на один из участков прошел почетный донор России Юрий Шебалкин, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Юрий Евгеньевич Шебалкин — бывший инженер-электрик, он является одним из идеологов донорского движения «Подари жизнь». С 2013 года Юрий Евгеньевич организовал уже более 100 донорских акций, сам за все время сдал порядка 80 литров крови. Несмотря на возраст он по несколько раз в год продолжает сдавать кровь. Будучи также членом партии «Единая Россия» он всегда принимает самое активное участие в партийной жизни. Пенсионер помогает на субботниках, работает с молодежью в части информационно-просветительской кампании о донорстве.

«Голосую всегда на всех выборах. Считаю это своим гражданским долгом. Предпочитаю делать это по старинке лично на участке. Вот и сегодня пришел, чтобы проголосовать за будущее нашего округа», — отметил Юрий Шебалкин.

Напомним, сегодня в Единый день голосования жители Сергиево-Посадского округа выбирают новый состав окружного Совета депутатов.

Найти свой избирательный участок жители могут с помощью специального цифрового сервиса ЦИК РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.