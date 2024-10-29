Почетное звание «Ветеран труда» получили порядка 200 жителей Подмосковья с января

В Подмосковье звание «Ветеран труда» могут получить жители Московской области, имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет. При этом у гражданина должна быть награда, дающая право на присвоения звания «Ветеран труда», сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Ветеран труда — это почетное звание, которое присваивается гражданам РФ за многолетний и добросовестный труд. Каждому ветерану труда выдается соответствующее удостоверение, которое позволяет при достижении пенсионного возраста претендовать на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством (бесплатный проезд по социальной карте жителя Московской области, компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата и т. д.). В городском округе Красногорск проживает 41557 жителей имеющих звание „Ветеран труда“. С начала года почетного звания были удостоены 179 человек», — рассказала начальник социальной защиты Ирина Смирнова.

Подать заявление на получение звания «Ветеран труда» можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки жители Красногорска могут получить по телефону 122 далее 6, в чате Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.