Почетное звание «Город трудовой доблести» хотят присвоить Орехову-Зуеву

Такая инициатива поступила от властей одноименного городского округа.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что местные жители в годы ВОВ самоотверженно участвовали в строительстве укреплений, делали продукцию для фронта и тыла. Из-за нехватки мужчин, ушедших воевать, в качестве рабочих на предприятия нанимали женщин и подростков.

«Они буквально жили у станков: работали по 11 часов при 6-дневной рабочей неделе без отпусков. Регулярно перевыполняли план, чтобы помочь нашей Родине как можно скорее одолеть страшного врага. На заводах делали стабилизаторы для мин, стаканы для ручных гранат, плащ-палатки, парашютную ткань и многое другое. Удаленный от линии фронта город регулярно подвергался бомбардировкам фашисткой авиации. Враг стремился разрушить железнодорожный узел, через который на передовую шли войска, военная техника и боеприпасы», — добавил Брынцалов.

Почетное звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено указом президента России. В настоящее время им обладают Коломна, Ступино и Подольск.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда», — сказал губернатор.