Почему он «ничего не чувствует»: психолог о мужской эмоциональной глухоте

Мужчины чаще испытывают трудности с распознаванием и выражением эмоций, причина кроется как в биологии, так и в воспитании, сообщила РИАМО клинический и семейный психолог Лилия Гладких.

«Основных причин – две. Первая — биологическая. Мужчинам нужен хороший мыслительный аппарат, а эмоции, которые затапливают логику, не помогают решать задачи. Вторая — культурная, воспитательная. Мальчики у нас не плачут, мужчины не сдаются. Естественные реакции, которые ребенок хочет проявить, родители блокируют», – сказала Гладких.

Она добавила, что мужчина не может не чувствовать — он просто блокирует эмоции, чтобы не раскачивать ситуацию. Он научается не реагировать, игнорировать свои эмоции или хотя бы не демонстрировать их, потому что они социально неприемлемы.

«Вырастая, такой мужчина попадает под нападки женщин. Говорить об эмоциях природно, проявлять эмоции природно, нуждаться в их подкреплении природно. А мужчина привык решать задачи, а не эмоционировать, и не показывать свои чувства. Для женщины он выглядит как чурбан, который ее не понимает и не слышит», – пояснила психолог.

