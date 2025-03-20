Некоторые астрологические прогнозы действительно сбываются, но это объясняется эффектом восприятия и совпадениями, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Астрологические прогнозы часто сбываются из-за того, что они формулируются очень широко. Это так называемый эффект Барнума, когда общие фразы воспринимаются как индивидуально значимые. Например, если в прогнозе сказано, что в ближайшее время вас ждут изменения в жизни — это можно применить к любому человеку», — сказала Крашкина.

Она добавила, что люди склонны запоминать сбывшиеся предсказания и игнорировать несбывшиеся.

«Срабатывает селективное восприятие — человек помнит только совпавшие прогнозы и забывает те, которые не сбылись. Это создаёт иллюзию точности предсказаний», — отметила специалист.

Психотерапевт также подчеркнула влияние самопрограммирования на реальность.

«Когда человек верит в гороскоп, он может подсознательно корректировать своё поведение в соответствии с прогнозом. Это создаёт эффект самореализующегося пророчества — реальность начинает соответствовать ожиданиям», — заключила Крашкина.

Международный день астрологии ежегодно отмечается 20 марта. Эта наука имеет несколько направлений, среди которых в современном обществе наиболее известны два — натальная астрология, изучающая все, что связано с человеком и его судьбой, и аграрная астрология, которая дает рекомендации о том, что и когда нужно сеять.