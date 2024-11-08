Побывавшему в зоне СВО читинцу пришла повестка на срочную службу

Военком Читы Селезнев: участие в СВО не освобождает от призыва на срочную службу

Мужчине из Читы, который принимал участие в спецоперации в подразделении «Шторм», выдали повестку на медицинскую комиссию. Его могут отправить на «срочку», ведь служба в зоне СВО от нее не освобождает, заявил военком города Константин Селезнев. Об этом сообщает Chita .

24-летний читинец отправился в зону СВО, находясь в тюрьме. Он вступил в подразделение «Шторм».

В декабре 2023 года боец получил ранение бедра. Об этом он сообщил в военкомат, однако там сказали, что «по виду мужчина нормальный».

После спецоперации житель Читы «служить не хочет». Однако ему сказали, что насильно заставят отправиться на «срочку», если тот не придет в военкомат сам.

Селезнев пояснил, что участие в спецоперации не освобождает россиянина от срочной службы. Если мужчина годен по состоянию здоровья, и у него нет отсрочки, то он должен быть призван.