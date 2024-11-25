Победительница «Битвы экстрасенсов» дала прогноз на 2025–2026 годы

«2025–2026 год — это годы великого перехода. Сто лет назад происходил такой же цикл, который сейчас завершается. Тогда тоже были войны, глобальные изменения в природе: засухи, наводнения. Все это ознаменовало конец одной эпохи и начало новой», — отметила Кажетта, напомнив про Великую Отечественную войну, после завершения которой человечеству удалось выйти на новый уровень технологий и развития.

Ахметжанова убеждена, что мир вновь находится на пороге колоссальных изменений.

По ее словам, сейчас стартует новый цикл. Это переход от одного периода к другому — в эпоху изобилия. 2025 год — год Змеи, символизирующей богатство. Однако следует помнить, что с благами приходят и испытания, предостерегла Кажетта. В это время Земля будет «забирать свое». Это может проявляться через засухи, наводнения или другие стихийные бедствия. Но все это — лишь подготовка к грядущему «золотому времени», заключила финалистка «Битвы экстрасенсов».