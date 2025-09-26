Победителя муниципального этапа «Педагогический дебют» определили в Балашихе

Финал конкурса прошел в школе № 5 в микрорайоне Керамик городского округа Балашиха. Победителем муниципального этапа «Педагогический дебют» стал учитель русского языка и литературы из школы № 27 Максим Догадов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Муниципальный этап конкурса состоял из трех испытаний. Всего заявки на участие подали 27 молодых специалистов, имеющих стаж работы не более трех лет.

В первом заочном испытании педагоги записали открытые уроки. Затем члены жюри выбрали шесть лучших молодых специалистов, которые показали свои способности в финале.

«Сегодня 6 финалистов претендовали на победу. Это учителя по русскому, английскому языку, истории и физкультуре. Их стаж педагогической деятельности небольшой, но они уже готовы заявить о себе и поделиться своим опытом на региональном уровне», — рассказала методист учебно-методического центра городского округа Балашиха, руководитель Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами Елена Бородина.

Максим Догадов представит Балашиху на региональном этапе конкурса «Педагогический дебют».

Конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года. Участие в нем способствует совершенствованию методического уровня педагогов и управленческих умений молодых руководителей, развитию их профессиональной компетенций. С 2015 года конкурс проводится по пяти номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.