Победители спецпроекта «Дело в Лапах» помогут животным в приюте Подмосковья

14 августа стартовал спецпроект, направленный на помощь и заботу о четвероногих друзьях, — «Дело в Лапах». Инициатива организована молодежной программой развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с компанией «Четыре Лапы». Участников в течение месяца ждет тематический марафон онлайн-заданий, а победители спецпроекта из Московской области уже этой осенью посетят приют для животных «Домашний» в Ленинском городском округе. Принять участие в специальном проекте могут жители Московской области старше 14 лет, сообщает пресс-служба организаторов.

Спецпроект «Дело в Лапах» реализован через серию интерактивных заданий в сервисе «Другое Дело»: участники получают доступ к образовательным материалам и практическим челленджам — от оформления волонтерской деятельности в приютах до организации небольших благотворительных акций в своем окружении. За каждое выполненное задание начисляются баллы, а самые активные и целеустремленные станут участниками розыгрыша брендированных призов и сертификатов на покупки в зоомагазинах «Четыре Лапы» и попадут в шорт-лист проекта. 100 победителей по результатам марафона станут обладателями призов от «Другого Дела» и компании «Четыре Лапы».

«В 2024 году в рамках ДД Феста совместно с экспертами компании „Четыре Лапы“ у нас уже был прекрасный опыт реализации волонтерской инициативы — в зоне „Маркет“ любой желающий мог принести с собой либо обменять баллы „Другого Дела“ на корм, шампуни, пеленки и все, что может пригодиться животным из приютов, а на лекции от ведущего бизнес-тренера сети зоомагазинов — узнать все о правильном обращении с домашними питомцами. В этом году мы решили продолжить добрую традицию и вместе с „Четыре Лапы“ запустили специальный проект, в котором каждый неравнодушный сможет не только принять участие в познавательном марафоне заданий в сервисе „Другого Дела“, но и отправиться на выездные программы в приюты, и, может быть, стать зооволонтером и помочь питомцам найти свою семью» — отметила руководитель Отдела цифровых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Выполняя задания марафона, молодые люди узнают о том, как правильно путешествовать с домашним любимцем в машине и на велосипеде, какие есть правила выгула и как отучить собаку есть на улице, как выбрать амуницию и игрушки для разных пород собак и как помочь своему питомцу в жаркую погоду. Кроме того, ребята получат узкопрофильные знания о том, как выявить и бороться с паразитами при их обнаружении у собаки, какой метод считается самым длительным и эффективным, а также что делать при возникновении аллергической реакции.

По итогам диджитал-этапа победители спецпроекта из Московской области объединятся в группу и 13 сентября посетят приют для животных Ленинского городского округа — «Домашний». Там они на практике применят полученные знания: помогут в уходе за питомцами, организуют досуг подопечных и примут участие в подготовке площадок приюта к открытым мероприятиям. Такой формат позволит не только закрепить навыки помощи животным, но и установить прямой контакт с обитателями приютов, профессиональными волонтерами, вдохновить на дальнейшее участие в зоозащитных инициативах и узнать больше о том, как найти хозяина для подопечных из приютов.

1300 подопечных приюта «Домашний» содержатся в двух филиалах: в Ленинском городском округе и городе Балашиха. 27 животных приюта проходят реабилитацию. В прошлом году 180 животным была оказана ветеринарная помощь, а 200 — нашли свой дом. Фонд регулярно привлекает и обучает волонтеров, организует фотосессии для животных, покупает амуницию для выгула и готовит питомцев к новой семье. Победители спецпроекта из Москвы и области смогут стать волонтерами приюта на постоянной основе. Например, можно стать автоволонтером и помогать в перевозке животных, или вычесывать собак и готовить их к выставке, или проводить фото- и видеосессии для распространения информации о них. Также можно помочь четвероногим друзьям фонда в социализации: выгуливать, приучать к поводку и обучать командам. А можно выбрать подопечного и стать для него куратором: регулярно гулять, ухаживать за ним и искать новую семью.

«Дело в Лапах» — это еще одна возможность для самореализации пользователей сервиса «Другое Дело» в сфере волонтерской деятельности. Специальный проект призван говорить об общечеловеческих ценностях, напоминая, что именно человек ответственен за заботу о животных, которые нуждаются в нас. Благодаря посещению приютов ребята смогут присоединиться к зоозащитным мероприятиям в своих регионах и вступить в ряды волонтеров. Спецпроект напоминает участникам о ценностях России: школьники, студенты и представители различных сфер объединяются в общественной инициативе, чтобы внести свой вклад в общее дело помощи животным по всей стране.

Ранее проект «Другое Дело» уже участвовал в акциях помощи животным. Совместно с крупнейшей платформой для добрых дел «Добро.рф», объединяющей волонтеров со всей России, проект запускал благотворительную акцию для помощи обитателям приютов. В сервисе «Другое Дело» на базе социальной сети «ВКонтакте» был создан специальный бонус «Забочусь о хвостиках», который пользователи сервиса могли приобрести за баллы. Так, полученные баллы платформа конвертировала в рубли и направила в фонды на большой запас корма. К слову, в сервисе был создан лидербордплатформы «Добро.рф» — он показывает достижения пользователей сервиса «Другое Дело» в добрых делах. Участвуя в благотворительных акциях, в том числе и в зоозащитных инициативах, можно получить дополнительные баллы за один волонтерский час.

