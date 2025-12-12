Победители подмосковной математической олимпиады пообщались с космонавтами онлайн

Участники пяти команд-победителей региональной математической олимпиады «Вершина» из Жуковского, Химок, Люберец, Одинцово и Долгопрудного, а также их руководители посетили центр управления полетами (ЦУП) в городе Королеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Олимпиада проводилась региональным математическим центром «Вектор» и была приурочена ко Дню Математика в России. В школьном этапе олимпиады приняли участие более 400 тысяч учеников 5-10-х классов, а в финальном этапе были определены 30 лучших учеников из пяти команд-победителей.

В главном зале управления сотрудники ЦУП рассказали обучающимся об основных задачах Центра и проводимых экспериментах на Международной космической станции (МКС). Участники также получили возможность задать вопросы российскому экипажу МКС-74 в прямом эфире.

Космонавты рассказали о работе современной системы связи МКС с Землей и о технологиях, используемых для передачи данных и видео в реальном времени. Кроме того, обучающиеся узнали о подготовке российских космонавтов к полету, их традициях и реабилитации после возвращения на Землю.

В завершение эфира космонавты поделились советами с молодыми людьми, увлеченными математикой и мечтающими стать космонавтами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос – как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», – сказал Воробьев.