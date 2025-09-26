Победители муниципального этапа чемпионата «Мое Подмосковье» определились в Серебряных Прудах

24 сентября на базе Серебряно-Прудской средней общеобразовательной школы имени В. И. Чуйкова состоялся муниципальный этап Московского областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье». В интеллектуальных соревнованиях приняли участие пять команд из общеобразовательных учреждений городского округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторами мероприятия выступили Управление по образованию администрации округа, Серебряно-Прудское отделение «Движения Первых» при поддержке Московской областной Думы. Чемпионат был направлен на повышение интереса молодежи к истории и культуре родного края.

В ходе напряженной борьбы школьники продемонстрировали глубокие знания истории, географии и культурных традиций Подмосковья, а также умение работать в команде. По итогам состязаний бесспорную победу одержала команда «Блестящие леди» из Серебряно-Прудской СОШ (педагог-наставник Ж. А. Леонова).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.