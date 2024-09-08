Победители «Миллиона призов» в Москве передали 32 млн руб на благотворительность
Фото - © Сайт мэра Москвы
Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» направили 32 млн рублей призовыми баллами на благотворительность, сообщается на сайте мэра Москвы.
Жители столицы направили средства поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области, а также благотворительным фондам, которые помогают тяжелобольным людям и бездомным животным.
В розыгрыше баллов принимали участие москвичи, которые дистанционно отдали свой голос на портале mos.ru или на избирательных участках с помощью терминалов.
Один балл равен 1 рублю. Жители столицы могут потратить их на кафе и рестораны, покупки в торговых сетях и магазинах, походы в театры и музеи, а также благотворительность.
С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в Мосгордуму 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино. Избирательные участки завершат работу в 20:00.