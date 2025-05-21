Победители «Культурного кода» в конкурсе «Знай наших» поработают с 3 музеями РФ

На спецноминацию «Культурный код» уже поступили свыше 1,1 тыс. заявок. Будут поддержаны бизнесмены, которые успешно интегрируют в свои продукты или услуги элементы национальной культуры, традиций, истории. В рамках спецноминации отечественные бренды-победители смогут сотрудничать с учреждениями культуры, что откроет новые возможности для продвижения историко-культурного наследия и укрепит связи между бизнесом и культурной сферой.

«Победители получат возможность сотрудничества с тремя уникальными федеральными музеями: это „Херсонес Таврический“, Политехнический музей и музей-заповедник „Павловск“. Вместе с финалистами специальной номинации они создадут сувенирную продукцию, отражающую их уникальные коллекции, историю, культуру и духовные ценности нашей страны. И важно, что их продукт востребован и внутри страны, и за рубежом», — отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она добавила, что в этом направлении виден огромный экспортный потенциал и широкие возможности для международного сотрудничества.

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что спецноминация и сотрудничество с победителями конкурса «Знай наших» будут способствовать и развитию музеев. Это партнерство особенно важно для регионов страны, где музейные пространства остро нуждаются в поддержке креативных индустрий, специалистов, имеющих вкус, понимающих аудиторию, разбирающихся в маркетинге и знающих, как создать продукт для современного посетителя.

Конкурс «Знай наших» стартовал в 2023 году по инициативе главы государства. За два сезона на проект поступило 17 тыс. заявок. В 2025 году объявлено пять основных номинаций и несколько специальных. Для участия нужно зарегистрироваться до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф. Церемония награждения пройдет 17 июля в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве.