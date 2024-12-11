Победители I Московской областной олимпиады PRO ЖКХ получили награды

В среду в доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония награждения 15 победителей I Московской областной олимпиады, проведенной в рамках образовательного проекта PRO ЖКХ. Проект реализовался при поддержке ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Церемонию награждения открыла первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Анжела Пухова.

«Олимпиада показала, как важно передавать молодому поколению знания о жилищной и финансовой грамотности. Эти навыки помогут им не только в теории, но и в реальной жизни. Мы гордимся нашими школьниками, которые проявили интерес и стремление к новым знаниям. PRO ЖКХ — это наш вклад в будущее Подмосковья», — отметила Пухова.

На мероприятие также были приглашены почетные гости: директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» Юрий Олегович Макеев и председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Валентиновна Тыщенко.

Олимпиада проходила с 1 по 31 октября 2024 года и состояла из тестовых и творческих заданий. В проекте приняло участие более 7 тыс. школьников со всего Подмосковья.

Победителями стали участники, чьи работы продемонстрировали высокий уровень знаний в области жилищной и финансовой грамотности, а также креативный подход:

1 место: Ерохина Вероника Леонидовна (г.о. Мытищи)

2 место: Курникова Алина Евгеньевна (г.о. Дзержинский)

3 место: Герасимова Маргарита Сергеевна (г.о. Щелково)

4 место заняли:

Власова Дарья Александровна (г.о. Дзержинский)

Королёва Алина Николаевна (г.о. Раменский)

Гайструк Арсений Владимирович (г.о. Дзержинский)

Воробьёва Виктория Александровна (г.о. Можайский)

Козлов Савва Алексеевич (г.о. Щелково)

Юр Богдан Сергеевич (г.о. Истра)

Бушуева Анастасия Игоревна (г.о. Мытищи)

Горькова Кира Витальевна (г.о. Истра)

Исаков Дмитрий Александрович (г.о. Раменский)

Астахова Елизавета Сергеевна (г.о. Ступино)

Суркова Анастасия Александровна (г.о. Мытищи)

Ребята были награждены ценными призами: дипломами, полезными гаджетами для учебы, подарочными сертификатами в магазин «Читай-город» и подарками от проекта.

PRO ЖКХ — это уникальный образовательный проект, реализуемый на территории Московской области более 6 лет. За это время более 9 000 школьников и студентов из более чем 300 учебных учреждений Подмосковья прошли обучение на его площадке. Последние два года проект активно проводит очные семинары при поддержке министерства образования Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.