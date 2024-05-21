Победители фестиваля «Кванториада» из Королева отправились в «Сириус»

Фестиваль инженерно-технических проектов для школьников проходит в Королеве ежегодно. В этом году авторы лучших проектов получили в награду экскурсионно-образовательные поездки в президентский лицей «Сириус» в Сочи и в город высоких технологий в Татарстане, сообщается на сайте администрации округа Королев.

Поездки уже начались. Для ребят подготовили насыщенную и познавательную программу. В Сочи королевские школьники побывают в центре поддержки одаренных детей «Сириус», примут участие в мастер-классах в Парке Науки и Искусства, посетят планетарий и Олимпийский парк.

В Иннополисе юные королевцы познакомятся с особой экономической зоной, побывают в одноименном университете и его кампусах, встретятся с интересными людьми, которые живут и работают в этом уникальном городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.