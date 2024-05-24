Победители чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» посетили храм ВС РФ

Фото - © Направление поездки школьники выбирали сами — Главный Храм Вооружённых Сил России и музейный комплекс «1418 шагов к Победе»./Татьяна Некрасова

Поездка по Подмосковью — такой подарок вручила молодым электростальцам депутат Мособлдумы Линара Самединова за победу в городском чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье», которую выпустили в честь 30-летия Мособлдумы. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Направление поездки школьники выбирали сами — Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс «1 418 шагов к Победе».

В галерее, протяженностью 1 418 шагов, представлена история каждого дня Великой Отечественной войны, передана атмосфера событий 1941–1945 годов.

Ребята внимательно слушали экскурсовода, узнавали новые факты о страшных событиях войны, сами отвечали на вопросы.

«Правильно, когда молодежь знает историю родного города, региона и страны. Здорово, когда стремление знать историю их собственное и искреннее. Именно это стремление помогло ребятам занять первое место на чемпионате. Благодарю директора Централизованной библиотечной системы Елену Грудинину за то, что наша игра не отлеживается на полке, а по-настоящему „живет“ среди молодежи, используется в работе наших учреждений. Готовим областной чемпионат осенью, — отметила Самединова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.