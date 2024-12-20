Победителей Всероссийской экологической акции «Бумбатл» поздравила глава Волока

Видеоролик, созданный учениками 6 «г» класса Волоколамской средней школы № 2, вошел в двадцатку лучших в России. Ребята не только сняли креативный клип, но и собрали 365 кг макулатуры.

В акции приняли участие десятки тысяч неравнодушных людей по всей стране: от воспитанников дошкольных учреждений до школьников, студентов и работников предприятий и организаций. Каждый участник смог проявить заботу о природе, собирая и сортируя бумагу.

Для участия в акции необходимо было снять и опубликовать в социальных сетях «бумажный» креатив. Топ-100 творческих участников получили приятные подарки, а топ-20 стали обладателями главного приза — сертификатов на два образовательных курса финансовой грамотности.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поздравила учеников и вручила подарки. Среди них бесплатные абонементы в ледовый дворец «Лидер» на месяц и сертификаты на бесплатное посещение любого фильма или мультфильма в местном кинотеатре, а также сладкие наборы к Новому году.

«Спасибо за ваш достойный вклад в защиту природы! Желаю вам новых успехов в учебе и во всех начинаниях», — сказала Наталья Козлова.

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