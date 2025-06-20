Победителей конкурса детского рисунка «Единая Победа» наградили в Ленинском округе

В Историко-культурном центре в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального конкурса детского рисунка «Единая Победа», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Организатором конкурса выступил координационный военно-патриотический центр «Стратегия» при поддержке партии «Единая Россия» и администрации Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«„Женское движение“ всегда поддерживает инициативы, направленные на воспитание детей в духе уважения к истории и героизму. Конкурс „Единая Победа“ стал возможностью для каждой семьи по-своему выразить память о Победе — через рисунок, образ и детское восприятие подвига», — отметила муниципальный координатор проекта «Женское движение Единой России» Татьяна Ершова.

На церемонии награждения присутствовали почетные гости: исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Каширин, заместитель председателя местного Совета депутатов Ирина Архангельская. Юные художники, занявшие призовые места, получили дипломы и памятные подарки.

«Такие мероприятия очень важны для нас, они оставляют свет в наших сердцах», — сообщила руководитель сообщества предпринимателей Ленинского округа «ПроБизнес», куратор проекта для старшеклассников Ирина Лобачева.

Дипломы 1 степени были вручены Кристине Митрофановой (МБУ «Энергия»), Теоне Михалюк (МАУ «ДК Видное», «ДК Мечта») и Ксении Санниковой (МАОУ «ВХТЛ»). Лауреатами 1 степени стали Валиева Шукрона (МАОУ «ВХТЛ»), Алёна Лазарева (МАОУ «ВХТЛ») и Виктория Данилова (МБУ ДО ЦДТ «Импульс»).

В рамках мероприятия также были вручены благодарственные письма педагогам за творческое сотрудничество и подготовку детей к конкурсу, а также спонсорам и партнерам за содействие в организации и проведении мероприятия. В рамках партийного проекта «Успех в единстве поколений» были отмечены участники мероприятий патриотического проекта. Торжественную атмосферу поддержали выступления Юлии Харебавы и ансамбля «StarKids», а также музыкальный подарок от руководителя клуба «Видные гитарристы» Дарьи Денисенко.

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