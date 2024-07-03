Победителей флешмоба «#СлогПобеды» наградили в Подмосковье

Участники молодежного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области Ирины Фаевской наградили победителей флешмоба «#СлогПобеды 2024», сообщает пресс-служба омбудсмен Подмосковья.

Патриотическая акция уже стала традицией, ежегодно в честь 9 мая ее проводит молодежный совет при уполномоченном. Участники флешмоба снимают и монтируют видеоролики, в которых зачитывают любимые стихотворения поэтов военного времени.

«Объединять нашу молодежь через поэзию, особенно в память о великом подвиге, — очень важно. И эта акция получила хороший отклик и стала доброй традицией. Задача участников не только создать красивое видео, но и передать смысл и эмоции стихов о войне. Ребята с удовольствием принимают участие в нашем флешмобе», — сказала Ирина Фаевская.

Молодежный совет вручил участникам флешмоба #СлогПобеды подарки от уполномоченного. Награждение проводила председатель молодежного совета Светлана Погосян. Также ребята провели правовую викторину. Участники узнали много нового о правах молодежи и об институте уполномоченного по правам человека.

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