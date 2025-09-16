Победителей «Диктанта Победы» наградили в Лотошине

Открыл мероприятие депутат Московской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Владимир Вшивцев.

Участие в церемонии также приняли депутаты местного Совета депутатов, партактив и сторонники местного отделения «Единой России», представители администрации округа, молодогвардейцы, Юнармейцы и волонтеры.

В этом году оргкомитет «Наша Победа» в седьмой раз провел международную историко-просветительскую акцию «Диктант Победы» во всех регионах России и 97 странах мира. Для участников было организовано 35 500 площадок, включая 356 за рубежом. В муниципальном округе Лотошино диктант писали на 10 площадках. Участие приняло более 500 человек, среди которых есть победители регионального и федерального уровня.

«Самое страшное заключается в том, что, забывая свою историю, люди повторяют ее. Проводя параллели с событиями Великой Отечественной войны, все что сейчас происходит на Украине, как раз является следствием забывчивости. Поэтому мы должны знать свою историю, и то, что „Диктант Победы объединяет сегодня миллионы людей, говорит о том, что они хотят знать историческую правду. В этом заключается смысл этого громадного исторического мероприятия“, — сказал Владимир Вшивцев.

Он вручил заслуженные награды победителям диктанта. В их числе победитель регионального уровня — Ульяна Петрова, и федерального — Виктория Осипова и Татьяна Дмитриева.

Председатель местного Совета сторонников Александр Шагиев отметил, что Московская область является одним лидером по числу финалистов диктанта. И это не случайно, ведь во время войны здесь проходили одни из самых крупнейших и ожесточенных боев.

