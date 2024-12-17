Победителей чемпионата «Фиджиатлон» наградили в Московском регионе

В Подмосковье и Москве провели молодежный чемпионат по созданию креативных фиджитал-продуктов «Фиджиатлон 2.0», сообщается в группе мероприятия в соцсети VK.

В финале-фестивале участвовали молодые создатели креативных фиджитал-продуктов, представители образовательных учреждений, партнеры и эксперты чемпионата, члены международного жюри.

Это первый в РФ чемпионат по созданию креативных фиджитал-продуктов с помощью объединения цифровых и классических творческих технологий и инструментов.

На чемпионат за два месяца проведения было подано 208 креативов в 114 заявках от участников из 10 образовательных учреждений столицы и Подмосковья. Из них были выбраны 12 победителей и 14 призеров, в том числе ребята из Щелковского, Воскресенского колледжей, РГУТИС, КАИТ 20, МИПК Федорова.

Участники создавали работы в разных видах: векторная и растровая графика, анимация, цифровая музыка, моушн-дизайн, 3D-графика и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.