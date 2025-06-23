За его плечами — две победы в «Я — профессионал» по направлению «Экономическая и корпоративная безопасность», стажировка в банке ВТБ и активное участие в карьерных мероприятиях.

«Олимпиада предоставила мне возможность попасть на стажировку в один из ведущих российских банков — ВТБ. Стажировка стала для меня неоценимым вкладом в повышении моей профессиональной осведомленности, а также позволила ощутить, каково использовать свои академические знания и умения на практике в процессе реальной работы по специальности», — уточнил Скляров.

Кирилл работал с корпоративными клиентами: готовил отчеты и договоры, занимался лидогенерацией, проводил звонки и выездные встречи. Активный студент также участвовал в карьерных консультациях от «Я — профессионал», что позволило ему подготовиться к осознанному выходу на рынок труда.

В 2025 году Кирилл стал участником Весенней экономической школы Банка ВТБ и Финансового университета по направлению «Финансы и кредит». Форум подарил встречи с экспертами, новые знакомства и возможность прокачать аналитическое мышление, навыки командной работы и публичных выступлений.

Кирилл не только строит карьеру, но и собирает продукты и медикаменты для военных госпиталей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.