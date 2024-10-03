Победитель конкурса «Учитель года» из Реутова получил награду от губернатора

Учитель физики из Реутова Юрий Уробушкин стал победителем регионального конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024». В доме правительства Московской области награду на подведении итогов конкурса педагогу вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот конкурс стал неотъемлемой частью моей жизни, жизни нашей педагогической семьи. Я хочу сказать огромное спасибо Министерству образования Московской области и, конечно, Андрею Юрьевичу за то, что поддерживаете наши начинания, за то, что даете нам участвовать в подобных конкурсах, развиваться. Спасибо за поддержку моей команде и жюри, которое в меня поверило и дало возможность победить», — сказал Уробушкин.

Педагог работает в школе № 10 с самого открытия, уже более 10 лет. Молодой человек пошел по стопам своих бабушки и мамы, которые всю жизнь посвятили педагогике.

На своих занятиях Юрий Михайлович использует особый подход, постоянно расширяет рамки классической педагогической деятельности: применяет билингвальное обучение, проводит занятия и мастер-классы в школах других городов России, от Сергиева-Посада до Элисты.

Под его руководством в школе создан музей света и звука с несколькими тематическими экспозициями.

Юрий Михайлович считает, что основное в его преподавании — объяснить детям, как применить физику в повседневной жизни.

Гордимся его заслуженной победой и желаем удачи Юрию Михайловичу. В следующем году он будет представлять Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года», девиз которого — «Учить и учиться».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.