По закону нельзя: депутат оценил идею назвать улицу в Москве в честь Овечкина

Член комиссии по госстроительству и местному самоуправлению, депутат Мосгордумы Александр Семенников заявил, что идею назвать проезд в Москве в честь хоккеиста Александра Овечкина нельзя воплотить по закону. Для этого человек должен быть уже мертв либо нужна рекомендация мэра города или президента страны, сообщает Постньюс .

«Овечкин — выдающийся спортсмен, и его имя достойно быть увековеченным в городской топонимике, но есть вопросы формального характера, поэтому предложение пока рассматривать не будут», — сказал Семенников.

По его словам, инициатива противоречит закону «О наименовании территориальных единиц, улиц, элементов планировочной структуры и станций метрополитена города Москвы». Там указано, что присваивать имя человека улице можно только через 10 лет после его смерти.

Ранее в России предложили назвать в честь Овечкина Проектируемый проезд № 1808 недалеко от стадиона «Динамо».