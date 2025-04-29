Если вы хотите удивить своих гостей новыми вкусами и необычной подачей шашлыка, то стоит сделать маринад для него на зерновом кофе, сообщил корреспонденту РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Я люблю делать шашлык в кофейном маринаде. Я беру мясо — свиную шею, лук, чеснок, сок и цедру лимона или лайма. Из специй беру копченую паприку, кориандр, тмин, соль, перец, сахар, растительное масло. И сюда добавляю также чашку свежезаваренного кофе. По возможности — эспрессо», — рассказал Прокофьев.

Бренд-шеф уточнил, что кофе должен быть зерновой, а не растворимый, иначе вкус получится не совсем тот. Если у вас есть зелень и вы планируете подавать ее к столу с шашлыком, то можно использовать ее стебли в маринаде.

Оставляем мясо настаиваться в маринаде на 3-4 часа, а потом шашлык можно жарить, заключил Прокофьев.