По требованию военных прокуроров заблокирован доступ к сайтам с противоправной информацией Общество сегодня в 12:01

19 военная прокуратура армии и 98 военная прокуратура гарнизона в ходе мониторинга сети «Интернет» выявили четыре сайта с противоправным контентом, подстрекающим к незаконному поведению, говорится на портале органов военной прокуратуры.

В целях предотвращения правонарушений военные прокуроры в судебном порядке потребовали признать размещенную на этих интернет-ресурсах информацию запрещенной к распространению в Российской Федерации. Решениями Солнечногорского гарнизонного военного суда и Тейковского районного суда Ивановской области требования военной прокуратуры удовлетворены, распространявшаяся информация признана запрещенной, доступ к ресурсам заблокирован.