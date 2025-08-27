По требованию прокуратуры Реутова запретили эксплуатацию спортобъекта

сегодня в 13:28

Прокуратура города Реутова провела проверку исполнения законодательства о физической культуре и спорте. Установлено, что на территории города функционирует МАУ ДО «Спортивная школа» , основным видом которого является дополнительное образование детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно заключению специалиста, техническое состояние объекта характеризуется высокой степенью износа, имеет ряд неисправностей, которые могут привести к травматизму и причинению вреда жизни и здоровью граждан, включая несовершеннолетних, посещающих спортивную школу.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

Несмотря на это администрацией города Реутова не приняты меры, направленные на организацию финансирования и проведения капитального ремонта учреждения.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации обеспечить проведение комплексного обследования образовательного учреждения, запретить его эксплуатацию

и выполнить капитальный ремонт.

В качестве обеспечительных мер определением Реутовского городского суда на период рассмотрения искового заявления и до устранения выявленных нарушений эксплуатация объекта запрещена.

Рассмотрение искового заявления, а также исполнение определения суда находится на контроле в прокуратуре города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.