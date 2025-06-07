По-сумасшедшему высокая температура: москвичей ждет «тропическая» ночь

В Москве ночь на 9 июня ожидается «тропической», температура будет «по-сумасшедшему» высокой, похожей на сочинскую, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что ночью столбики термометров покажут плюс 18 — плюс 23 градуса.

«Та жаркая погода, которую наблюдаем в выходные, в субботу, в воскресенье и в первой половине понедельника, она резко меняется», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, воздушные массы переносятся с юга, но будут по-другому себя вести. Изменяется циркуляция в регионе. Со второй половины дня 9 июня температура понизится.

«Еще в ночь на понедельник по-сумасшедшему температура будет высокой. Даже в спальных районах Москвы плюс 18 — плюс 20. В центре — плюс 21 — плюс 23. Это, действительно, уже сочинская, даже тропическая ночь», — добавил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, погода в Московском регионе в ближайшие дни будет жаркой, днем температура может подниматься до плюс 30 градусов. Также прогнозируются гроза и порывистый ветер. А с 10 июня столбики термометров уже будут показывать в районе плюс 20 градусов.