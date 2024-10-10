По просьбе жителей в Люберцах обустроят две площадки для выгула собак

В городском округе Люберцы по просьбе жителей обустроят две новые площадки для выгула собак. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Сразу две новые площадки для выгула собак планируем обустроить в городском округе Люберцы в 2024 году. По просьбе жителей они появятся возле дома № 40 в пос. Калинина и в микрорайоне Красная горка (вблизи жилого дома 8/7 на проспекте Гагарина). Площадь одной составит 450 кв. м. На ней разместим оборудование для тренировки животных: барьеры, качели, бревно, стойка с кольцом, тоннель. Вторую площадку на 135 кв. метров также оборудуем барьером и бревном для занятий с собаками», — отметил Волков.

Он добавил, что на обеих площадках для хозяев питомцев предусмотрены скамейки и урны.

В настоящее время на территории округа 12 площадок для выгула собак, две из которых обустроили в 2023 году в рамках благоустройства территорий, прилегающих к станциям МЦД-3.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.