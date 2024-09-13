По программе «ЕР» и Минстроя с 2019 года благоустроили более 115 тыс общественных пространств

За пять лет «Единой России» и Минстрою совместными усилиями удалось изменить в лучшую сторону городскую среду в десятках населенных пунктах по всей стране, отметил председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов, подводя предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Только за этот год по стране обновили уже почти 4 тысячи территорий. До конца года в рамках федерального проекта планируется благоустройство еще более трех тысяч территорий. Отдельно хочу отметить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. За время его проведения уже реализовано 630 проектов: это набережные, парки, скверы, бульвары, которые буквально стали украшением городов», — подчеркнул он.

По словам парламентария, цель проекта «Формирование комфортной городской среды» — преобразить города, сделать их комфортнее для жизни и дать новый импульс в развитии муниципалитетов.

«Формирование городской среды — это то, что люди видят и чувствуют, это развитие экономики, общественной жизни», — сказал он.

Председатель комитета Госдумы по строительству обратил внимание, что с этого года в программу благоустройства также включены наукограды.

«Раньше такие научные центры включались в действующие программы выборочно. Теперь они смогут использовать федеральное финансирование. В состав получателей субсидий включен Байконур», — добавил он.

За пять лет действия программы «Формирование комфортной городской среды» в общественных обсуждениях приняли участие около 40 миллионов жителей регионов.

«Мы изначально ставили себе задачу обеспечить максимальное соучастие людей в проектной работе и в контроле за строительством самих объектов. Это повышает качество городской среды за счет выявления реальных проблем и потребностей, что сказывается на эффективности каждого вложенного рубля», — заявил Сергей Пахомов.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько отметил, что Минстрой принимает активное участие в реализации народной программы «Единой России».

«Людям необходимо, чтобы в их населенных пунктах появлялись удобные современные места для отдыха, занятий спортом, комфортные улицы, благоустроенные парки. И основным инструментом достижения этого результата является федеральный проект „Формирование комфортной городской среды“, — добавил замминистра строительства и ЖКХ.

Он напомнил, что сейчас потенциальными участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды являются 1238 населенных пунктов.

«Сумма финансирования конкурса с момента его запуска увеличилась уже в пять раз — до 35 миллиардов ежегодно. Это позволило допустить к участию города населением до 200 тысяч человек, а в Дальневосточном федеральном округе — до 250 тысяч человек, куда входят не только городские, но и сельские поселения с населением от 5 тысяч жителей. С 2018 года мы провели уже 12 конкурсов, отобрали 1315 комплексных проектов благоустройства из 84 регионов», — подчеркнул Алексей Ересько.

Как ранее сообщил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, за 5 лет в регионе благоустроено 219 общественных территорий, а также 26 лесопарков, 68 зон активного отдыха, 2,5 тыс. детских игровых площадок, освещено 3,7 тыс. объектов. В 2024 году будут благоустроены 94 территории.

«Наши жители с позитивом воспринимают все происходящие изменения, ведь в Подмосковье с каждым годом становится все больше мест, где можно провести время с семьей и друзьями, насладиться природой и просто отдохнуть. Наш регион уже шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.