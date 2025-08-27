По поручению врип главы Дмитровского округа УК устранит недочеты в содержании МКД

Вопросы, по которым обращались жители округа, касались различных аспектов жизни округа.

Дмитровчанин Владимир проживает в доме, которому более 70 лет. По словам мужчины, дом теплый, крепкий, но есть ряд вопросов по содержанию подвала и работы вентиляции. Михаил Шувалов дал поручение представителям управляющей компании «Зета групп», присутствовавшим на встрече, устранить все недочеты.

Елена из поселка Новосиньково обратилась к руководителю округа с просьбой привести в порядок кладбище в селе Ивановское. Оно сильно заросло, старые деревья во время непогоды ломаются и, падая, могут повредить памятники и ограды захоронений. Она также попросила отсыпать дорогу к кладбищу.

Михаил Шувалов дал поручение заместителю главы округа Юрию Головкову запланировать на следующий год отсыпку дороги щебнем. Валерий Ким, директор МКУ «Дмитровская специализированная служба по вопросам похоронного дела», отвечающей за благоустройство и содержание кладбищ, сообщил, что расчистка территории кладбища запланирована и будет проводиться в несколько этапов.

Елена также сказала, что ранее обращалась в администрацию округа с просьбой взять на баланс муниципалитета обелиск, установленный в Новосиньково в память о ее сыне Денисе, геройски погибшем в ходе СВО. Обелиск был установлен в прошлом году в небольшом яблоневом саду, который Денис сажал вместе с отцом. Заместитель главы Михаил Гудзь пояснил, что обелиск уже поставлен на кадастровый учет, за ним и за прилегающей территорией будет следить местная служба благоустройства.

К врип главы округа обратилась многодетная семья из поселка Некрасовский. Ирина и Кирилл вместе с мамой и детьми с 1990 года проживают в служебной квартире при старой школе. Они состоят на учете для предоставления жилья. Их интересовал вопрос, когда их семье будет предоставлено новое жилье, так как нынешнее помещение является аварийным. Михаил Шувалов дал поручение своему заместителю Михаилу Гудзю рассмотреть возможные варианты коммерческого найма для этой многодетной семьи.

«Губернатор Андрей Воробьев всегда говорит о том, что власть должна быть открыта для каждого человека, чтобы он мог рассказать о том, что его волнует. И для меня как руководителя любой формат работы с жителями важен. Встречаюсь с ними не только на личных приемах, но и во время рабочих выездов и обходов. Очень рад, что дмитровчане открыты к диалогу, это помогает в нашей работе», — отметил Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.