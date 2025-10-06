Фото - © Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 13:15

По обращению омбудсмена Подмосковья возобновили дело о хищении более 1 млн руб

К и. о. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталье Чудаковой обратился представитель коммерческой организации из Екатеринбурга с жалобой на затягивание расследования уголовного дела о хищении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Дело было возбуждено в январе 2024 года следственным подразделением МУ МВД России «Балашихинское» по факту хищения у компании суммы свыше 1 млн рублей. Впоследствии производство приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

В январе 2025 года по жалобе потерпевшей стороны Балашихинская городская прокуратура отменила данное процессуальное решение, однако заявитель не получал актуальной информации о ходе следствия и вынужден был обратиться за защитой прав и законных интересов к бизнес-омбудсмену.

Усмотрев признаки затягивания сроков предварительного следствия, Уполномоченный обратился в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку обстоятельств, послуживших поводом для жалобы.

По результатам проверки надзирающим прокурором процессуальное решение следственных органов о приостановлении производства предварительного следствия отменено, а расследование возобновлено. В связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Балашихинской городской прокуратурой начальнику следственного органа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и последующего принятия законного процессуального решения. Обращение остается на контроле бизнес-омбудсмена.

