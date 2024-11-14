По наименованию и упаковке: эксперт объяснила, как выбрать качественные продукты
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Товаровед Лидия Алексеева заявила, что при покупке продуктов в магазине следует обращать внимание на систему маркировки, использовать специальные приложения и не вестись на рекламу, сообщает «Вечерняя Москва».
О небольшом объеме товара может говорить необычная форма упаковки, а наименования указывают на натуральность: например, если хочется купить сыр, не следует брать сырный продукт.
«Отличным помощником при совершении покупок станут специальные приложения, которые помогут найти подходящие товары в магазине», — сказала эксперт.
По ее словам, отлично поможет покупателям программа «Честный знак», выявляющая со смартфона при помощи QR-кода качественные продукты от производителей, работающих с системой.
Она также посоветовала при покупках обращать внимание на состав и использовать приложение «E-добавки», которое позволяет исключить приобретение товаров с вредными химическими добавками.