По наименованию и упаковке: эксперт объяснила, как выбрать качественные продукты

сегодня в 19:34

Товаровед Лидия Алексеева заявила, что при покупке продуктов в магазине следует обращать внимание на систему маркировки, использовать специальные приложения и не вестись на рекламу, сообщает «Вечерняя Москва».

О небольшом объеме товара может говорить необычная форма упаковки, а наименования указывают на натуральность: например, если хочется купить сыр, не следует брать сырный продукт.

«Отличным помощником при совершении покупок станут специальные приложения, которые помогут найти подходящие товары в магазине», — сказала эксперт.

По ее словам, отлично поможет покупателям программа «Честный знак», выявляющая со смартфона при помощи QR-кода качественные продукты от производителей, работающих с системой.

Она также посоветовала при покупках обращать внимание на состав и использовать приложение «E-добавки», которое позволяет исключить приобретение товаров с вредными химическими добавками.