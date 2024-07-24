По итогам рейда в поселке Люберец более 20 иностранцев доставили в полицию

Сотрудники администрации муниципалитета с представителями МУ МВД России «Люберецкое» в поселке Октябрьском городского округа Люберцы во время рейда проверили соблюдение миграционного законодательства, 22 иностранных гражданина доставлены в полицию, передает пресс-служба администрации городского округа.

В рейде приняли участие сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» и специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области, представители администрации округа, Общественной палаты, депутаты и инициативные жители.

Во время рейда было проверено 19 помещений в доме № 10 А на улице 60 Лет Победы, а также детские площадки и придомовые территории.

По итогам рейда, 22 иностранных гражданина доставлены в МУ МВД России «Люберецкое» для проведения соответствующей проверки, дактилоскопической экспертизы и установления законности нахождения на территории Российской Федерации. Составлено 5 протоколов за нарушение правил въезда или режима пребывания иностранных граждан с наложением штрафа.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.