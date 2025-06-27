По итогам ЕГЭ 2025 года в Ленинском округе 12 стобалльных результатов

Еще двое выпускников в Ленинском округе получили по 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку. Это Павел Бакшинский и Екатерина Камодина из Видновских школ № 7 и № 11 соответственно. Таким образом по итогам ЕГЭ в муниципалитете 12 стобалльных результатов у 11 школьников. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Павел — разносторонне одаренный молодой человек. Он блестяще знает не только русский язык, но и историю, математику и информатику — ее наш ученик сдал на 98 баллов. Неоднократно занимал высокие места на олимпиадах по этим предметам. Его мечта — поступить в Высшую школу экономики и связать свою жизнь с информационными технологиями. Подготовила Павла к экзамену учитель русского и литературы Лариса Григорьевна Свинаренко», — рассказали в Видновской школе № 7.

Екатерина Камодина — выпускница Видновской школы № 11. Ее любовь и способности к русскому языку и литературе проявились задолго до ЕГЭ. Екатерина стала призёром межрегионального писательского конкурса и призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Школу Катя заканчивает с «золотой» медалью, а после получения аттестата продолжит обучение по направлению дизайна.

В этом году 11 выпускников Ленинского округа получили в ходе ЕГЭ 12 стобалльных результатов. Этих ребят с успешным окончанием школы поздравил глава муниципалитета Станислав Каторов.Общегородской выпускной вечер в Ленинском округе состоится 28 июня. Школы муниципалитета заканчивают 1155 человек, 164 из них — с медалями «За особые успехи в учении».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.