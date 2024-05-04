По делу о хищении у Минобороны РФ арестовали земельные участки и бизнес-центр

У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны РФ были арестованы счета и активы. Следственный комитет РФ планирует предъявить обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК) гендиректору ООО «ГК «Пикет» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко, сообщает «Коммерсант».

Руководство ООО «ГК «Пикет», которое поставляет средства индивидуальной защиты, могло распорядиться 2 млрд рублей, вырученными от Минобороны. На эти деньги купили акции и доли компаний, участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве.

Бюджетные средства также были переведены на 22 счета в различных банках. На данный момент активы и счета арестовали.

Фигурантов дела подозревают в хищении 2 млрд рублей у министерства при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в СВО.