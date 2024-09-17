По бесплатным путевкам отдохнули 35 детей из Лосино-Петровского в 2024 году

Бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря на черноморском побережье этим летом были предоставлены для 35 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации из Лосино-Петровского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

«Мы продолжаем принимать заявления на предоставление бесплатных путевок: впереди еще осенние и зимние каникулы. В этот период отдых и оздоровление детей будет организовано в Подмосковье», — отметила начальник управления соцразвития по г. о. Лосино-Петровский Олеся Савицкая.

Бесплатные путевки предоставляются детям, нуждающимся в особом внимании и поддержке: детям из семей с низким доходом, не превышающим величины прожиточного минимума в Московской области, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6 или в чате вопросов и ответов в телеграм-канале «Социалка. Лосино-Петровский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.