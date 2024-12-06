Плотину на реке Сушке в районе деревни Красное Домодедова хотят отремонтировать

В 2026 году планируют капитально отремонтировать плотину на реке Сушке в районе деревни КРасное округа Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Домодедово.

«Объявлены конкурсы в электронной форме на оказание услуг одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины № 1 и плотины пруда № 2 на реке Сушка в районе деревни Красное в городском округе Домодедово», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту: плотины № 1 на реке Сушка в деревне Красное, г. о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0000000:51623».

Также опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту: плотины пруда № 2 на ручье без названия — притоке реки Сушка в деревне Красное г. о. Домодедово Московской области, кадастровый номер объекта недвижимости 50:28:0110150:3056».

Объекты — гидротехнические сооружения, их размеры (объем, фактическая площадь, параметры и т. п.) подлежат уточнению в ходе выполнения изыскательских работ.

Планируется в рамках проведения закупки два этапа: выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт; выполнение работ по капитальному ремонту.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2026 году.



Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на едином портале торгов вы можете найти курсы по организации закупочных процедур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.