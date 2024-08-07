Плотину на реке Бобровка в Чехове капитально отремонтируют в 2025 году

Специалисты капитально планируют отремонтировать плотину на реке Бобровка в округе Чехов. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Чехов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту плотины пруда на реке Бобровка в городском округе Чехов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту плотины пруда на р. Бобровка в д. Ишино г. о. Чехов Московской области».

Окончание выполнения работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.