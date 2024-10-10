Площадку для воркаута в подмосковной деревне Лызлово откроют в конце октября

«Сегодня осмотрела ход работ — уже подготовили основание для установки элементов, ожидаем поставку. Открытие спортивного объекта планируем на конец октября. Я благодарю Анну Петровну за активность, позитив и неравнодушие к судьбе родной деревни. Это человек, на которого равняются многие», — сказала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.

Встреча помогла узнать о проблемах и нуждах местных жителей, наладить диалог с жителями и выслушать их мнения и предложения, продемонстрировать свою готовность решать проблемы и учитывать интересы жителей, укрепить взаимодействие между органами власти и местным сообществом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.