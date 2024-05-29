Площадку для пляжного волейбола оборудовали в парке Победы Наро-Фоминска

В парке Победы Наро-Фоминского округа установили площадку для пляжного волейбола. Адрес парка: Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, вл. 41. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.

На территории парка расположена детская игровая площадка для детей разных возрастов, а также установят спортивную площадку. Здесь можно позаниматься на тренажерах, поиграть в настольный теннис, а для занятий йогой оборудуют деревянный настил. В парк также проложили велодорожку, установили малые архитектурные формы. Особое внимание уделено освещению парка и обеспечению безопасности отдыхающих — установили новые фонари.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.