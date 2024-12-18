Площадки под парковку и крытые павильоны готовят в парке мкр Супонево Звенигорода

Уже в следующем году в парке мкр. Супонево в Звенигороде будут устраивать городские и окружные праздники, концерты, спектакли и спортивные соревнования. Сейчас на территории готовят площадки под строительство парковки, сцены и крытых павильонов. Также в лесопарке откроется пункт для проката спортивного инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

«В лесопарке уже появились детские и спортивные площадки, огородили и благоустроили территории для выгула и тренировок собак, пространства для пикников. С начала зимы местные жители выходят в парк покататься на лыжах. Несмотря на минусовую температуру, дети и взрослые занимаются спортом, а мамы с детьми проводят время на игровых площадках», — рассказала руководитель инициативной группы в Супонево Людмила Дикая.

В лесопарк приходят на уроки физкультуры ученики из школы «КвантУм», а также жители других городских микрорайонов.

Весной на объекте начнут второй этап благоустройства. На участке появятся веревочный парк, памп-трек, скейт-парк, кафе и входные группы.

Микрорайон Супонево с каждым годом растет. Сейчас в этой части Звенигорода проживает свыше 12 тыс. человек. В микрорайоне много мам с детьми, а также пожилых людей — любителей пеших прогулок и северной ходьбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.