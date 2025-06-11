сегодня в 18:31

Площадки для детей и подростков торжественно открыли в Ступине

На территории Малино-1 поселка Малино сегодня открыли детский игровой городок и воркаут, которые стали подарком для юных жителей. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил малинцев, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

«Мы открываем две площадки, которые установили благодаря совместной работе депутатского корпуса, областного правительства и депутата Госдумы Александра Когана. Надеюсь, детям понравятся игровые комплексы — летом ребята будут больше заниматься и проводить время на свежем воздухе. Продолжим развивать и благоустраивать территорию нашего округа», — отметил Сергей Мужальских.

Игровая площадка стала долгожданным подарком для детей поселка. В детском городке площадью 200 кв. м установлены игровой комплекс, качели с двойным подвесом, балансир и другие элементы. Площадка оборудована ярким безопасным прорезиненным покрытием. Для подростков смонтирован воркаут площадью 100 кв. м.

Для юных жителей поселка сотрудники Малинского и Березнецовского домов культуры подготовили анимационную программу, мастер-классы и танцы. Глава округа угостил ребят мороженым.

Территорию Малино-1 благоустроили комплексно: дворовые проезды, подходы к подъездам заасфальтировали, установили лавочки, урны, расширили парковку, провели озеленение территории.

В этом году в округе всего установят 5 детских площадок и 3 площадки воркаут.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.