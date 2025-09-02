Площадка торговли вторсырьем подключилась к федеральной системе обращения с отходами

С 1 сентября вторичные ресурсы, полученные при раздельном накоплении или обработке твердых коммунальных отходов, можно продавать только через площадки из реестра.

«С этого месяца вступили в силу новые правила продажи вторсырья в России. Теперь это возможно делать только через площадки из перечня, размещенного во ФГИС УТКО. Уже подключилась площадка „Альянс Эко“, постепенно их будет становиться больше. Новый механизм позволит нивелировать серые схемы и обеспечить прослеживаемость движения вторичных ресурсов на переработку. Потребители смогут удобным для себя образом участвовать в прозрачных торгах, в том числе по дефицитным вторичным ресурсам. Внедрение электронных торгов вторичных ресурсов — значимый шаг к переходу к прозрачному и прагматичному рынку», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

По последним данным, в России ежегодно сортируется более 27 млн тонн отходов — около 57% от общего объема. В этой системе РЭО заключит соглашения с площадками из соответствующего реестра, а также окажет регионам необходимую консультационную и методологическую поддержку для быстрой интеграции в новую схему работы.

Для получения перечня электронных площадок необходимо скачать архив документов на сайте ФГИС УТКО, после чего открыть папку «Документация». Копия перечня электронных площадок, взаимодействующих с ФГИС УТКО размещена на сайте ППК РЭО по адресу: https://reo.ru/fgisutko.