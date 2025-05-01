Площадь перед молодежным центром «Стекольный» в Клину реконструируют

В настоящее время в этой части города по адресу: Клин, улица Литейная, до 23а находится много социально-значимых объектов: Храм Всех Скорбящих Радости (один из старейших в Клину, который не закрывался ни на один день в своей истории), Молодежный центр «Стекольный» (сейчас это штаб-квартира «Волонтеров Подмосковья» и других молодежных организаций округа). Здесь же находится Мемориал Славы с расположенными на нем Вечным огнем, памятниками воинам-интернационалистам, работникам Стекольного завода, погибшим при бомбежке Клина, воинам-интернационалистам и жертвам политических репрессий.

Сейчас в период проведения памятных мероприятий площадь перед молодежным центром заставляют машинами, перекрывая и проезжую и пешеходную часть, что не добавляет красоты этой важной части города. Поэтому принято решение благоустроить площадь и ограничить шлагбаумами проезд в этом месте.

«Предлагаем видоизменить саму площадь, запретить подъезд по пешеходной зоне. Здесь подъезд будет отрываться по необходимости — только для подвоза декораций, подвоза людей с ограниченными возможностями, для посещения людьми храма. Это будет регулироваться шлагбаумом и эта площадь станет неотъемлемой частью Мемориала, который призван собирать людей и проводить мероприятия для людей — митинги, мастер-классы, то есть встречаться и общаться», — сообщила Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Глава округа дала поручение дизайнерам и отделу благоустройства сделать концепцию этой части города так, чтобы учесть пожелания всех клинчан и жителей, проживающих в соседних МКД, работников МЦ «Стекольный», посетителей Мемориала Славы, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подготовленный дизайн-макет вынесут на обсуждение с жителями. Планируется полностью заменить мощение плитки, провести необходимые работы по благоустройству площади и отрегулировать движение транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.