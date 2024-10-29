Площадь новой школы в округе Лосино-Петровский составит свыше 15 тыс кв метров

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Мособлархитектура одобрила облик общеобразовательной школы, планируемой к реализации в городском округе Лосино-Петровский, в рабочем поселке Свердловский, вблизи улиц Строителей и Алексея Короткова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Будущая школа на 1100 мест рассчитана на комфортное размещение 44 классов учащихся. Общая площадь образовательного учреждения составит более 15 тысяч квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 112 новых рабочих мест», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По проекту помимо учебных классов в школе оборудуют спортивный зал, специализированные кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом для 100 человек и зоной IT, актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями. Также предусмотрены столовая с пищеблоком, медицинский кабинет.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 гг.». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

В плане трехэтажное здание представляет собой прямоугольник в виде замкнутого каре с просторным двором для проведения дополнительных занятий, общешкольных мероприятий и отдыха.

Наружная отделка стен выполнена с применением вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом. Разноформатные плиты формируют горизонтальные продольные ниши, в которых размещены оконные проемы.В качестве акцента выступают декоративные наклонные перемычки, образующие на фасадах футуристический рисунок. Окна различных конфигураций образуют необычные сочетания и задают динамичный архитектурный ритм. Основная масса наружных стен решена в сочетании белого и серого оттенков. Коричневый и зеленый цвета выделяют блоки общешкольных помещений. Еще одним визуальным акцентом выступают ярко-оранжевые V-образные несущие конструктивные элементы входной арки, придающие облику здания монументальность.

Для эстетического восприятия здания с верхних этажей окружающих жилых домов разработаны предложения по «пятому» фасаду — внешнему виду кровли.

Главная входная группа организована через внутренний двор. Потоки учащихся начальной и старшей школ разведены — для каждого спроектированы отдельные входы, выполненные в уровне с отметкой земли, без ступеней и пандусов.

На фасадах предусмотрены места для размещения информационных конструкций и домовых знаков.

На прилегающей территории для школьников создадут многофункциональную спортивную зону с футбольным полем, площадкой для игры в баскетбол и волейбол, беговыми дорожками и другими. Также предусмотрено проведение мероприятий по комплексному благоустройству и озеленению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.