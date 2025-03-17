«Плохонький, да мой»: психолог рассказала, как выйти из токсичных отношений

Психолог, лектор российского общества «Знание» Варвара Брусницына рассказала, как проявляются токсичные отношения в браке и почему из них необходимо выходить, сообщает « ФедералПресс» .

По словам психолога, токсичные отношения — это не всегда открытое насилие. Женщина может терпеть манипуляции со стороны партнера, думая, что это проявление заботы. Обычно это человек, который не уверен в себе, не доверяет своим желаниям и чувствам, поэтому считает манипуляции нормой.

Например, муж не хочет обсуждать чувства и говорит жене, что она чересчур эмоциональна и что это неправильно, в результате женщина полностью подчиняется желаниям мужа.

«Люди это терпят ради хоть какого-то контакта. Помните фразу: „Плохонький, но мой“? Она именно об этом», — объяснила Брусницына.

Чтобы выйти из замкнутого круга, она посоветовала начать доверять себе и своим чувствам, а если самостоятельно справиться сложно — нужно обратиться к специалисту.