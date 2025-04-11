Пляжи Крыма полностью очищены от мазута — власти
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Все пляжи Крыма очистили от мазута после декабрьского крушения танкеров с нефтепродуктами, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. По его словам, «абсолютно незначительные» выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, сообщает РИА Новости.
Аксенов также назвал спокойной обстановку с последствиями разлива нефтепродуктов.
«Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены», — заявил глава полуострова.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате происшествия погиб один моряк. После крушения в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из-за разлива нефтепродуктов в Крыму в Краснодарском крае вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Рассматриваются две основные причины крушения танкеров у Керченского пролива, заявлял глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Одна из них — некомплект квалифицированных кадров на кораблях.