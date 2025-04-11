Аксенов: все пляжи Крыма очищены от мазута

Все пляжи Крыма очистили от мазута после декабрьского крушения танкеров с нефтепродуктами, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. По его словам, «абсолютно незначительные» выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, сообщает РИА Новости .

Аксенов также назвал спокойной обстановку с последствиями разлива нефтепродуктов.

«Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены», — заявил глава полуострова.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате происшествия погиб один моряк. После крушения в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Из-за разлива нефтепродуктов в Крыму в Краснодарском крае вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Рассматриваются две основные причины крушения танкеров у Керченского пролива, заявлял глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Одна из них — некомплект квалифицированных кадров на кораблях.