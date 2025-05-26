Пляжи Долгопрудного готовятся к открытию
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В Долгопрудном установилась по-настоящему летняя погода. Буквально через несколько дней, 1 июня, начнется купальный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В городе в этом году откроются два официальных пляжа — в парке Мысово и в парке Новые Водники. В зонах отдыха идут последние приготовления.
«Пляжи готовятся в соответствии со стандартами. Пробы почвы и воды прошли проверку Центра гигиены и эпидемиологии. Оборудованы посты для спасателей, где они будут нести дежурства с утра до позднего вечера. В эти дни завершаем подвоз и засыпку речного песка», — рассказал директор «Объединенной дирекции парков Долгопрудного» Кирилл Казаков.
Перед началом сезона необходимо вспомнить правила поведения на воде:
- не купайтесь в незнакомых и необорудованных для купания местах;
- не заходите в воду в состоянии опьянения и в темное время суток;
- не заплывайте за границы пляжа;
- не перегревайтесь на солнце перед купанием;
- дети должны купаться только под присмотром взрослых.
В случае ЧП отдыхающих просят звонить по номеру — 112.
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