Пляжи Долгопрудного готовятся к открытию

сегодня в 14:58

В Долгопрудном установилась по-настоящему летняя погода. Буквально через несколько дней, 1 июня, начнется купальный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В городе в этом году откроются два официальных пляжа — в парке Мысово и в парке Новые Водники. В зонах отдыха идут последние приготовления.

«Пляжи готовятся в соответствии со стандартами. Пробы почвы и воды прошли проверку Центра гигиены и эпидемиологии. Оборудованы посты для спасателей, где они будут нести дежурства с утра до позднего вечера. В эти дни завершаем подвоз и засыпку речного песка», — рассказал директор «Объединенной дирекции парков Долгопрудного» Кирилл Казаков.

Перед началом сезона необходимо вспомнить правила поведения на воде:

не купайтесь в незнакомых и необорудованных для купания местах;

не заходите в воду в состоянии опьянения и в темное время суток;

не заплывайте за границы пляжа;

не перегревайтесь на солнце перед купанием;

дети должны купаться только под присмотром взрослых.

В случае ЧП отдыхающих просят звонить по номеру — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.